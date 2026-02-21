  1. Realting.com
  4. Wohnquartier A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin

Tel-Aviv, Israel
von
$2,26M
20.02.26
$2,26M
02.04.25
$2,02M
;
5
ID: 25607
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

VERKAUF – DUPLEX PENTHOUSE 3 TEIL IN FLORENTIN 109 m2 + 63 m2 Terrasse 2 Schlafzimmer 1 Badezimmer, 2 Toiletten Duplex-Penthouse High-End-Oberflächen Parkplatz Neues Gebäude Diese herrliche südwestlich ausgerichtete Maisonette bietet eine außergewöhnliche Wohnumgebung mit direktem Aufzug Zugang zur Wohnung aus dem Obergeschoss. Sie können von beiden Ebenen aus auf die Wohnung zugreifen. Oberstufe: Offene Küche Helles Wohnzimmer Gästetoiletten Große Terrasse von 60 m2 Untere Ebene: 2 komfortable Zimmer 1 modernes Badezimmer 3 m2 Balkon Florentiner Bezirk Preis berechnet: ILS 7,200.000 Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen und einen Besuch

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

