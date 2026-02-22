  1. Realting.com
  4. Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat

Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat

Tel-Aviv, Israel
von
$1,22M
;
8
ID: 33742
Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Zu verkaufen, 2-Zimmer-Wohnung in einer zentralen und gesuchten Gegend von Tel Aviv, In der Nähe von Geschäften, Cafés und Transport. Wohnung von 50 m2 im 2. Stock (hoch 2. Stock) in einem kürzlichen Gebäude ca. 5 Jahre. Das Apartment verfügt über ein sicheres Schlafzimmer (Mamad), ein helles Wohnzimmer und ein funktionales Layout. Es verfügt über eine 27,5 m2 große Terrasse mit einem echten Außenbereich. Zwei Orientierungen (West und Süd) bieten eine ausgezeichnete Helligkeit. Ein Parkplatz vervollständigt die Unterkunft. Die Umwelt ist dynamisch, Wohnen und geschätzt für ihre Lebensqualität und Investitionen. Angeforderter Preis: 3.900.000.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Aschkelon, Israel
von
$498,465
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$2,88M
Wohnviertel Neuf proche tram soucca et parking
Jerusalem, Israel
von
$1,29M
Wohnviertel Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
Ra’anana, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel Dans rue calme
Aschkelon, Israel
von
$517,275
Wohnquartier A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Tel-Aviv, Israel
von
$1,22M
Wohnviertel Bien agence
Wohnviertel Bien agence
Aschkelon, Israel
von
$721,050
??????? Verkaufen – Renoviertes Haus in Neve Dkalim, Ashkelon Charmantes Haus auf einer Ebene 3 Zimmer, erweitert in 4 Zimmer, komplett renoviert????? ✅ Land von 220 m2 ✅ Strategisches Viertel: am Ausgang der Stadt und in der Nähe des neuen Stadtteils Ir Ayin ✅ Ruhige und familiäre Umgebung…
Wohnviertel Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Bat Yam, Israel
von
$906,015
Wohnviertel Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$1,21M
Sehr selten!!!! In der Residenz Sarfati, rue Exodus, am Yachthafen, 4 Zimmer-Wohnung mit Terrasse von 24 m2 Meerblick. Das Hotel liegt im 5. Stock, 2 Aufzüge im Gebäude einschließlich eines von Shabat. Wohnung komplett renoviert, sehr modern, 50 Meter vom Strand entfernt. Hinweis auf Kenner
