  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking

Wohnquartier Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking

Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33571
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Exklusiv neu bei Bnei Moshe 14 6. Stock, offener Blick, 4 geräumige Zimmer, Aufzug und Parkplatz in Tabu, sonnige Terrasse und Gemeinschaftsraum Wohnung von ca. 103 m2 mit 8 m2 zusätzlicher sonniger Terrasse mit unverbauter Aussicht Komplettes architektonisches Design und Renovierung (Wohnzimmer, Parkettboden, Ziv Küche, Moskitonetze, etc.) Hell, elegant und geräumig Individuelle Parkplätze in Tabu und Besucherplatz Gut gepflegtes Gebäude: Fußbodenheizung, Warmwasser 24/7 mamad oben und gemeinsamer Schutz Lebensqualität und Schulen in der Nähe

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Haut standing
Netanja, Israel
von
$1,35M
Wohnviertel Baka
Jerusalem, Israel
von
$843,315
Wohnviertel Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Tel-Aviv, Israel
von
$2,16M
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Tel-Aviv, Israel
von
$1,22M
Wohnviertel Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord
Tel-Aviv, Israel
von
$4,55M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Wohnviertel A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Wohnviertel A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Wohnviertel A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Wohnviertel A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Wohnviertel A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Tel-Aviv, Israel
von
$2,10M
Zum Verkauf – Renovierte Familienwohnung, Premium Lage Tel Aviv Diese helle Wohnung von 96 m2 bietet eine ideale Konfiguration für das Familienleben in einer ruhigen und Wohnumgebung. Wesentliche Merkmale: 96 m2 + Terrasse von 15 m2 3 Schlafzimmer mit Master-Suite 2 Badezimmer Hohe Deckenh…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Wohnviertel Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Wohnviertel Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Wohnviertel Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Wohnviertel Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Wohnviertel Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Jerusalem, Israel
von
$1,52M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,14M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen