Wohnquartier Prix en baisse

  2. Israel
  3. Jerusalem
Jerusalem, Israel
$1,40M
7
ID: 33653
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Im Herzen von Kiryat Moché, ruhig und zentral, in einem Gebäude mit Aufzug, 4.5 Zimmer-Wohnung mit einem sicheren Zimmer, eine Master-Suite, ein Soucca-Balkon mit herrlicher Aussicht, Dreifach-Belichtung, hell, Renovierung von hohem Stand des besten Geschmacks (Französische Hersteller). In jedem Zimmer integrierte Schränke, Tisch, ausgestattete Küche, ideal für einfache Unterkunft!

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Hypotheken-Rechner

