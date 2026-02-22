  1. Realting.com
Wohnquartier Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$721,050
;
2
ID: 33419
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Français Français
4 Zimmer Ferienwohnung 80m2, Kyiriat Hayovel, Jerusalem 10. Stock, Arbeit geplant Wohnzimmer, Esszimmer, 1 Küche 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Dusche, 2 Toiletten Klimatisiertes Wohnzimmer, Regalpulver, Warmwasserballon, Heizkörper, Rollläden Panzertür, Aufzug Preis: 2.300.000sh

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Andere Komplexe
Wohnviertel Au centre avec terrasse bonne affaire
Tel-Aviv, Israel
von
$940,500
??? PREIS BASIS – Gelegenheit zu ergreifen! Das 50 m2 Apartment befindet sich in einem neuen Gebäude in der Ben Yehuda Street, zwischen Frishman und Bograshov. Das Hotel liegt an der Rückseite des Gebäudes, genießt es eine ruhige und erhaltene Umgebung, während es im Herzen eines lebhaften …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Aschkelon, Israel
von
$611,325
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Aschdod, Israel
von
$1,975
mieten, Ferienwohnung 5 Zimmer Kineret 2, in einem niedrigen Gebäude von 4 Etagen mit nur 2 Wohnungen pro Etage. Inklusive einem mamad (safe room), einem Balkon und natürlich einem Aufzug. Geräumige Wohnung, sehr hell, mit herrlicher Aussicht. Ideale Lage: 1 Gehminuten vom Einkaufszentrum Yo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
