Wohnquartier Residence zamenhof complexe prive de luxe

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Die Zamenhof Residence ist ein außergewöhnliches Anwesen, das Privatsphäre, Luxus und Komfort auf höchstem Niveau verkörpert. In der ruhigen und pastoralen Gegend von Herzliya B, in der Nähe der renommierten Kfar Shmaryahu, genießt es eine privilegierte Lage in einer der beliebtesten Gegenden der Stadt. Darüber hinaus gewährleistet der praktische Zugang zu großen Autobahnen eine nahtlose Verbindung zu allen Bereichen Israels.
Diese exklusive private Wohnanlage umfasst ein umzäuntes Grundstück von 1,125 m2, das eine herrliche unabhängige Villa mit eigenem Innenhof und Infinity-Pool beherbergt, sowie zwei private Häuser angrenzend. Jedes dieser Häuser verfügt über einen eigenen Innenhof und einen Infinity-Pool und bietet eine unvergleichliche Lebenserfahrung.
Das gesamte Anwesen, einschließlich der drei Häuser, wurde von "Meny Sayag Architects", bekannt für die Gestaltung von Luxushäusern in Israel und international entworfen. Ihre Kreationen enthalten fortschrittliche moderne Elemente und erfüllen internationale Standards von Qualität und Finish ohne Kompromisse.
Jede Residenz innerhalb des Komplexes hat auch zwei eigene Parkplätze.
**Villa**
345 m2 auf drei Ebenen verteilt
Orientierungen: Nord, Süd, Ost
Gerichtshof: 106 m2
Schwimmbad: 23 m2
Zimmer: 6 – inkl. 2 en Suite Schlafzimmer und ein sicheres Zimmer (mamad)
Badezimmer: 3
Separate Toiletten
Parkplatz: 2 – inklusive überdachter Fläche
**Haus angrenzend 1**
327 m2 auf drei Ebenen verteilt
Orientierungen: Nord, Süd, West
Hof: 82 m2
Schwimmbad: 19 m2
Zimmer: 5 – inkl. 3 en Suite Schlafzimmer und ein sicheres Zimmer (mamad)
Badezimmer: 3
Separate Toiletten
Separate Wäsche
Parkplatz: 2
**Einfamilienhaus 2**
337 m2 auf drei Ebenen verteilt
Orientierungen: Nord, Süd, Ost
Hof: 120 m2
Schwimmbad: 26 m2
Zimmer: 6 – inkl. 2 en Suite Schlafzimmer und ein sicheres Zimmer (mamad)
Badezimmer: 4
Separate Toiletten
Separate Wäsche
Parkplatz: 2
**Luxury Features und High-End-Spezifikationen*:
- Ein-Eingangstür mit integriertem Code und Funktionalität über Anwendung
- Kundenspezifische Designküche
- Beheiztes Schwimmbad mit elektrischer Decke von Wolff Pool, dekoriert mit exquisitem Mosaikfliese
- Benutzerdefinierte Zimmerarbeit im ganzen Haus
- Beleuchtung von einem Architekten
- Mehrschichtige Eichenböden in Wohnzimmer und Keller
- Luxuriöse Marmor Außenbeschichtung
- Advanced home Automation system
- Klimaanlage VRF Daikin
- Erweitertes Sicherheitssystem mit Kameras und Alarmen
- Fußbodenheizung auf Wasserbasis
- Wärmedämmung mit UV- und Antisunverglasung
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Standort auf der Karte
Herzliya, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen