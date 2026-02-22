Wohnquartier Residence zamenhof complexe prive de luxe

Die Zamenhof Residence ist ein außergewöhnliches Anwesen, das Privatsphäre, Luxus und Komfort auf höchstem Niveau verkörpert. In der ruhigen und pastoralen Gegend von Herzliya B, in der Nähe der renommierten Kfar Shmaryahu, genießt es eine privilegierte Lage in einer der beliebtesten Gegenden der Stadt. Darüber hinaus gewährleistet der praktische Zugang zu großen Autobahnen eine nahtlose Verbindung zu allen Bereichen Israels. Diese exklusive private Wohnanlage umfasst ein umzäuntes Grundstück von 1,125 m2, das eine herrliche unabhängige Villa mit eigenem Innenhof und Infinity-Pool beherbergt, sowie zwei private Häuser angrenzend. Jedes dieser Häuser verfügt über einen eigenen Innenhof und einen Infinity-Pool und bietet eine unvergleichliche Lebenserfahrung. Das gesamte Anwesen, einschließlich der drei Häuser, wurde von "Meny Sayag Architects", bekannt für die Gestaltung von Luxushäusern in Israel und international entworfen. Ihre Kreationen enthalten fortschrittliche moderne Elemente und erfüllen internationale Standards von Qualität und Finish ohne Kompromisse. Jede Residenz innerhalb des Komplexes hat auch zwei eigene Parkplätze. **Villa** 345 m2 auf drei Ebenen verteilt Orientierungen: Nord, Süd, Ost Gerichtshof: 106 m2 Schwimmbad: 23 m2 Zimmer: 6 – inkl. 2 en Suite Schlafzimmer und ein sicheres Zimmer (mamad) Badezimmer: 3 Separate Toiletten Parkplatz: 2 – inklusive überdachter Fläche **Haus angrenzend 1** 327 m2 auf drei Ebenen verteilt Orientierungen: Nord, Süd, West Hof: 82 m2 Schwimmbad: 19 m2 Zimmer: 5 – inkl. 3 en Suite Schlafzimmer und ein sicheres Zimmer (mamad) Badezimmer: 3 Separate Toiletten Separate Wäsche Parkplatz: 2 **Einfamilienhaus 2** 337 m2 auf drei Ebenen verteilt Orientierungen: Nord, Süd, Ost Hof: 120 m2 Schwimmbad: 26 m2 Zimmer: 6 – inkl. 2 en Suite Schlafzimmer und ein sicheres Zimmer (mamad) Badezimmer: 4 Separate Toiletten Separate Wäsche Parkplatz: 2 **Luxury Features und High-End-Spezifikationen*: - Ein-Eingangstür mit integriertem Code und Funktionalität über Anwendung - Kundenspezifische Designküche - Beheiztes Schwimmbad mit elektrischer Decke von Wolff Pool, dekoriert mit exquisitem Mosaikfliese - Benutzerdefinierte Zimmerarbeit im ganzen Haus - Beleuchtung von einem Architekten - Mehrschichtige Eichenböden in Wohnzimmer und Keller - Luxuriöse Marmor Außenbeschichtung - Advanced home Automation system - Klimaanlage VRF Daikin - Erweitertes Sicherheitssystem mit Kameras und Alarmen - Fußbodenheizung auf Wasserbasis - Wärmedämmung mit UV- und Antisunverglasung Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.