  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Natanya volume lumiere et mer a pied

Wohnquartier Natanya volume lumiere et mer a pied

Netanja, Israel
von
$1,03M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33475
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Eine schnell wachsende Küstenstadt, Natanya verführt durch seine lebendige Umgebung zwischen Stränden, Spaziergängen und lebendigem Stadtleben. Jerusalem Straße, nur 2 Minuten von den Stränden entfernt, bietet diese Wohnung früher 5 Zimmer, die in 4 Zimmer umgewandelt wurden, schöne Mengen auf 130 m2. Das Hotel liegt auf der 7. Etage, es genießt eine schöne Terrasse von 16 m2, ideal für die genießen im Freien das ganze Jahr über. ✔️ Parkplatz ✔️ Höhle ✔️ Netter Empfangsbereich ✔️ Familienpotential oder Nebenwohnsitz Eine echte Chance auf den Sektor.

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,14M
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Aviv, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Ra’anana, Israel
von
$1,12M
Wohnviertel Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Natanya volume lumiere et mer a pied
Netanja, Israel
von
$1,03M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Bat Yam, Israel
von
$623,865
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Aschkelon, Israel
von
$1,49M
Verkaufen – Magnificent Apartment 5 Zimmer in Dimri Tower, Ashdod Diese hervorragende 5-Zimmer-Wohnung befindet sich in der renommierten Residenz des Dimri Tower, im Herzen des beliebten Stadtviertels in Ashdod, bietet eine außergewöhnliche Lebensqualität, mit Blick auf das Meer. Mit einer…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Wohnviertel Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Wohnviertel Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Tel-Aviv, Israel
von
$2,13M
*Preis fallen! * Exklusiver Verkauf In einem renommierten Immobilienprojekt, einer der schönsten von Tel Aviv, realisiert von METROPOLIS 41 Louis Marshall Street An der Ecke des Smuts Boulevard Wohnung 5 Zimmer! Im zweiten Stock, hoch! 113 m2 plus einen schönen Balkon von 14 m2 Die Wohnung i…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen