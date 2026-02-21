  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin

Wohnquartier Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin

Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
20.02.26
$2,07M
15.05.25
$1,85M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 25982
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Exclusive – Chernichovsky Street, Bezall Projekt Shenkin Bezirk Große 3-Zimmer-Wohnung, sehr hell Nord / West ca. 87 m2 + 9 m2 Terrasse (ein Schlafzimmer auf der Innenseite des Gebäudes) Sicherheit 24/7 Sporthalle Parkplatz Höhle Möglichkeit kompletter Möbel Die Wohnung ist derzeit an einen ausgezeichneten Mieter für weitere sechs Monate gemietet, mit einer Miete von 13.500 NIS. Preis: NIS 6 600 000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$909,150
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans un bel immeuble dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand haut standing investi luxueux magnifique proche de l
Bat Yam, Israel
von
$1,56M
Wohnviertel Bien agence
Aschkelon, Israel
von
$642,675
Wohnviertel Spacieux
Aschkelon, Israel
von
$768,075
Wohnviertel A ne pas manquer dans un bel immeuble etage haut avec vue vue sur la mer
Bat Yam, Israel
von
$1,11M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,85M
Verkauf : Superb 5 Schlafzimmer Duplex Wohnung in Ashdod Marina Top Standing - 2 Minuten vom Strand entfernt Wir bieten diese herrliche 5-Zimmer-Duplex-Wohnung, in einer der beliebtesten Gegenden von Ashdod, in der Nähe des Strandes und Marina. Ideal gelegen, bietet dieses Apartment einen a…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Dans un immeuble neuf
Wohnviertel Dans un immeuble neuf
Jerusalem, Israel
von
$1,724
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Jerusalem, Israel
von
$197,505
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen