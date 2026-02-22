  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  Wohnquartier Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave

Aschkelon, Israel
$579,975
8
ID: 33772
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Sie sehen gerade
Wohnquartier Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
von
$579,975
Andere Komplexe
Aschkelon, Israel
von
$595,650
Jerusalem, Israel
von
$1,411
Sehr schöne zwei Stück gut arrangiert Separate Toiletten und Badezimmer Terrasse im Freien komplett renovierte Wohnung moderne und neue Einrichtungen
Jerusalem, Israel
von
$2,19M
Wohnung zum Verkauf in Baka, Bostan Bezirk, 4-Zimmer-Wohnung in einem charmanten Gebäude an der Bamberger Straße Geräumige 114m2, Soucca Balkon, Shabbat Aufzug, 2 Parkplätze, Abstellraum, mamad
