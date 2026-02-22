  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville

Wohnquartier Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville

Tel-Aviv, Israel
$4,98M
Wohnquartier Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
ID: 33554
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Eines der privatsten und elegantsten Gebäude im Herzen der Stadt. Im 4. Stock auf 5. Details zum Objekt: 180 m2 auf einer Ebene + zwei Balkone von je 5 m2 3 Schlafzimmer + ein Büro 3 Toiletten und 2 Bäder 2 Standard Tiefgaragenstellplätze + Stauraum Option für zusätzlichen Parkplatz Eine wunderschön gestaltete und komplett renovierte Wohnung mit: Offene Betondecken Voll ausgestattete Küche Armani Italia Inland Venetian Stores Bodenheizung Smart Home Elektrosystem Benutzerdefinierte Zimmerei und integrierte Lagerung in der gesamten Wohnung

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Wohnviertel Ramat gan residentiel villa renovee
Ramat Gan, Israel
von
$2,98M
Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Jerusalem, Israel
von
$1,14M
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$10,973
Wohnviertel Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Aschkelon, Israel
von
$479,655
Wohnquartier Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Tel-Aviv, Israel
von
$4,98M
Jerusalem, Israel
von
$1,13M
EXCLUSIVENESS – Helle und geräumige Wohnung! Baron Hirsch, Kiryat Moshe Nachbarschaft, Jerusalem ✨ Neun, neun, neun! ✨Zu verkaufen: schöne 5-Zimmer-Wohnung, nach der Erweiterung der TAMA 38. Fläche: 93 m2 groß + Terrasse Sukkah Helle Wohnung mit 3 Ausstellungen Geräumig und gut arrangie…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Aschkelon, Israel
von
$611,325
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Tel-Aviv, Israel
von
$6,87M
Ein luxuriöses Traumhaus in Neve Tzedek – 4 Neve Shalom Street, zum exklusiven Verkauf. Im Herzen des schönsten und renommiertesten Viertels von Tel Aviv, auf der sehr beliebten Straße Neve Shalom, nur 5 Gehminuten vom Bahnhof und dem Meer entfernt. Ein seltenes Haus mit spektakulärer Schön…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
