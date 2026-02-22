  1. Realting.com
Wohnquartier Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam

Bat Yam, Israel
von
$1,25M
ID: 33774
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Wohnviertel Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Herzliya, Israel
von
$7,52M
Wohnviertel Appartement de 3 pieces quartier gordon
Tel-Aviv, Israel
von
$1,02M
Wohnviertel A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
Tel-Aviv, Israel
von
$5,80M
Wohnviertel Mini penthouse
Jerusalem, Israel
von
$3,42M
Wohnviertel Bon emplacement
Netanja, Israel
von
$105,023
Wohnviertel Quartier calme
Wohnviertel Quartier calme
Wohnviertel Quartier calme
Wohnviertel Quartier calme
Wohnviertel Quartier calme
Wohnviertel Quartier calme
Aschdod, Israel
von
$674,025
im Herzen des Stadtteils youd beit, Ferienwohnung 3 p geräumig und hell, Blick auf den Gang
Wohnviertel Immeuble avec ascenseur
Wohnviertel Immeuble avec ascenseur
Wohnviertel Immeuble avec ascenseur
Wohnviertel Immeuble avec ascenseur
Wohnviertel Immeuble avec ascenseur
Wohnviertel Immeuble avec ascenseur
Jerusalem, Israel
von
$3,14M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement haut standing permis de construire projet de qualite
Ra’anana, Israel
von
$1,77M
RAANANA - Bezirk Neve Zemer, QUALITÄT Ein neues Projekt in einem der gefragtesten Viertel von Raanana! Im High-End-Projekt von 2 Gebäuden von 5 und 7 Etagen Ferienwohnung 6 Zimmer 156m2 + 12m2 Terrassenboden 5, 2 Parkplätze und 1 Keller : Validiertes Genehmigungsprojekt Bankgarantie Gepl…
