  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier ExclusivitE A vendre

Wohnquartier ExclusivitE A vendre

Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33609
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
EXCLUSIVENESS – VERKAUF ?? Shenkin, in der Nähe des Carmel Marktes Premium Lage – ein paar Schritte vom Rothschild Boulevard, dem Carmel Market und dem Meer entfernt. Duplex Penthouse befindet sich in einem neuen Ladengebäude mit Aufzug. ✨ Hauptmerkmale: • 135 m2 überdacht + 46 m2 Terrassen • Helles Wohnzimmer mit offener Küche • 3 Schlafzimmer (Paarsuite mit privatem Balkon) • Obergeschoss mit Terrasse von 40 m2, Außenküche und Grillplatz • Speichern / Speichern Verkaufspreis: NIS 9,890,000 Vaad Bayit : 900 NIS Arnona: 1.800 NIS (bimonatlich) Premium Immobilien Gebühren der Agentur : 1 Monat + Mehrwertsteuer Lizenz Nr. 31928721

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Vue sur la mer
Naharija, Israel
von
$705,375
Wohnviertel 2 pieces spacieux standing
Jerusalem, Israel
von
$1,897
Wohnviertel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Aschdod, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Aschdod, Israel
von
$843,315
Wohnviertel 2 pieces a la vente super investissement
Tel-Aviv, Israel
von
$783,750
Sie sehen gerade
Wohnquartier ExclusivitE A vendre
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse 4 pieces agamim
Wohnviertel Penthouse 4 pieces agamim
Wohnviertel Penthouse 4 pieces agamim
Wohnviertel Penthouse 4 pieces agamim
Wohnviertel Penthouse 4 pieces agamim
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse 4 pieces agamim
Wohnviertel Penthouse 4 pieces agamim
Aschkelon, Israel
von
$617,595
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse a vendre a jerusalem
Wohnviertel Penthouse a vendre a jerusalem
Wohnviertel Penthouse a vendre a jerusalem
Wohnviertel Penthouse a vendre a jerusalem
Wohnviertel Penthouse a vendre a jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse a vendre a jerusalem
Wohnviertel Penthouse a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$9,09M
Innenbereich: 290 m2 4 Schlafzimmer 3 Badezimmer Komplett renoviert und geschmackvoll eingerichtet Das Hotel liegt im 4. Stock Private Dachterrasse von 135 m2 30 m2 Terrasse mit herrlichem Blick Gelegen in einer ruhigen und angenehmen Umgebung
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer dans un bel immeuble etage haut avec vue vue sur la mer
Wohnviertel A ne pas manquer dans un bel immeuble etage haut avec vue vue sur la mer
Bat Yam, Israel
von
$1,11M
Im Stadtteil Ramat Hanasi von Bat Yam, nur 19 Minuten vom Meer, 3 Minuten vom Einkaufszentrum und 3 Minuten von der Straßenbahn entfernt. Ausgezeichnete Lage für Traditionelle. Das 18-jährige Gebäude umfasst einen Aufzug für den Sabbat. Sonnenterrasse und Meerblick. Große 5 1/2-Zimmer-Wohnung
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen