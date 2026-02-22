  1. Realting.com
  Israel
  Tel-Aviv
  Wohnquartier A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman

ID: 33462
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Ideal gelegen an der Frishman Street, gegenüber dem Masaryk-Platz und in der Nähe des Rabin-Platzes, genießt diese Wohnung eine zentrale und sehr gefragte Lage im Herzen von Tel Aviv. In einem gut gepflegten Gebäude mit Aufzug und miklat entdecken Sie eine 3 Zimmer von ca. 100 m2, befindet sich im 4. Stock. Die Wohnung wurde komplett renoviert, mit dem kompletten Ersatz der Infrastruktur (Strom, Sanitär) und bietet moderne und elegante Dienstleistungen. Es verfügt über einen großen Wohnbereich, eine großzügige Elternsuite und hohe Decken, die Volumen und Charakter bringen. Eine kleine Terrasse mit Blick auf den Masaryk Platz vervollständigt diese Unterkunft. Schöne Wohnung kombiniert Charme, Komfort und erstklassige Lage Preis: NIS 5,650.000.

Tel-Aviv, Israel
