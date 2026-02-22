  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Immeuble neuf tres bonne affaire

Wohnquartier Immeuble neuf tres bonne affaire

Aschkelon, Israel
von
$517,275
;
10
ID: 33794
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Wohnviertel Dans un immeuble neuf
Wohnviertel Dans un immeuble neuf
Aschkelon, Israel
von
$595,650
Zu verkaufen – Geräumige 5 Zimmer in Agamim mit Seeblick Entdecken Sie diese schöne 5-Zimmer-Wohnung in der gesuchten Gegend von Agamim, mit einer Fläche von 123 m2. ✅ Atemberaubende Aussicht auf den See ✅ Helles und geräumiges Wohnzimmer ✅ Großer Flur, der die Zimmer serviert ✅ Privatparkp…
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,94M
Ferienwohnung 5 Zimmer - 166m2 – Givat Shaoul Jerusalem Balkon 12 m2 – (Soucca 4m2), 5. Stock Wohnzimmer, Küche 4 Schlafzimmer (mamad) 3 Badezimmer, 3 Toiletten Strands, Klimaanlage, Chemechpulver, Heizkörper, Gaswasserheizung Bewaffnete Tür, 1 Parkplatz, 1 Keller, Aufzug, Behindertenzugang…
Wohnviertel Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Tel-Aviv, Israel
von
$3,43M
Zum Verkauf! Einzigartiges Duplex-Penthouse in einem kürzlich erhaltenen Boutique-Gebäude Stellplatz der Wahl, in der Nähe der Shenkin Street, im Herzen von Tel Aviv Die neue Straßenbahnlinie ist nur 2 Gehminuten entfernt 140 m2 Wohnfläche 80 m2 private Dachterrasse Das Hotel liegt in e…
