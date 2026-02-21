  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Au centre

Wohnquartier Au centre

Jerusalem, Israel
von
$548,625
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33856
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Yam, Israel
von
$1,32M
Wohnviertel Grand jardin
Aschkelon, Israel
von
$799,425
Wohnviertel Magnifique 2 pieces meuble dans immeuble boutique
Jerusalem, Israel
von
$1,818
Wohnviertel Penthouse de reve avec piscine
Jerusalem, Israel
von
$2,41M
Wohnviertel Givat havradim limit rehavia
Jerusalem, Israel
von
$3,135
Sie sehen gerade
Wohnquartier Au centre
Jerusalem, Israel
von
$548,625
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Wohnviertel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Wohnviertel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Wohnviertel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Wohnviertel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Alle anzeigen Wohnviertel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Wohnviertel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Aschkelon, Israel
von
$579,975
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$2,04M
Rehavia Nachbarschaft, zentrale Lage. 4 Zimmer 100 Quadratmeter, Wohnung mit viel Potenzial, sehr geräumig, 4 Richtungen, Balkon, Soucca und Parkplatz
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$4,95M
Entdecken Sie den Luxus des Wohnens in Tel Aviv mit diesem brandneuen Penthouse, das eine ganze Etage besetzt, ideal gelegen in den renommierten Gassen um Kikar Hamedina, im Zentrum von Tel Aviv. Dieses exklusive Anwesen bietet Privatsphäre, Raffinesse und außergewöhnliches Design in einer e…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen