  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible

Chadera, Israel
$2,41M
9
ID: 33525
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

Français Français
BZH Neu exklusiv! RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert ein luxuriöses 6-Zimmer-Haus in der neuen Wohngegend von Givat Olga, etwa 200 Meter vom Meer entfernt! Ein neues Haus, eine einzigartige Wohnumgebung: - Neues Designhaus, - 6 Zimmer mit 270 m2 Wohnfläche auf einem Grundstück von ca. 230 m2, - Modernes und raffiniertes Interieur, in jedem Detail gedacht, - Großes Wohnzimmer mit Blick auf die Außenseite, - Ausgezeichnete koschere Küche mit einer großen zentralen Insel, - Große helle Elternsuite, - Geräumige Zimmer, - Möglichkeit, ein Studio mit eigenem Eingang zu machen, - Dachdeck mit Meerblick! - Benutzerdefinierte Zimmerei, - Klimaanlage in jedem Zimmer, - Smart home - Home Automation System, - Zwei Parkplätze, Keller. Ein außergewöhnliches Gut! Der Traum, am Meer zu leben! Worauf wartest du? Ra'hel Benguiguigui – RE/MAX Professionals Hadera Berufsabschluss - 313736

Standort auf der Karte

Freizeit

