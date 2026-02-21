  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer

Wohnquartier Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer

Jerusalem, Israel
von
$3,919
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33828
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Toit prive
Jerusalem, Israel
von
$2,90M
Wohnviertel Spacieux
Aschkelon, Israel
von
$768,075
Wohnviertel A 50 metres du lac
Aschkelon, Israel
von
$561,165
Wohnviertel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Jerusalem, Israel
von
$3,555
Wohnviertel Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Tel-Aviv, Israel
von
$1,38M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Jerusalem, Israel
von
$3,919
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Alle anzeigen Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Chadera, Israel
von
$717,915
BZH Das französischsprachige Department von RE/MAX Hadera bietet Ihnen eine außergewöhnliche 4-Zimmer-Wohnung im Herzen des Hadera Parks! Eigenschaften: - Fläche von 105 m2, - 17. Stock auf 19, - Super Terrasse von 40 m2, - Blick auf den Ecopark, - Ein geräumiges und helles Wohnzimmer, - Ei…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Wohnviertel Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$4,95M
Entdecken Sie den Luxus des Wohnens in Tel Aviv mit diesem brandneuen Penthouse, das eine ganze Etage besetzt, ideal gelegen in den renommierten Gassen um Kikar Hamedina, im Zentrum von Tel Aviv. Dieses exklusive Anwesen bietet Privatsphäre, Raffinesse und außergewöhnliches Design in einer e…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bien situer
Wohnviertel Bien situer
Jerusalem, Israel
von
$1,787
Wohnung in sehr gutem Zustand, teilweise möbliert, in der Nähe der öffentlichen Verkehrsmittel, sehr empfehlenswert
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen