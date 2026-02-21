  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Special investisseur

Wohnquartier Special investisseur

Aschkelon, Israel
von
$329,175
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33825
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bon emplacement
Jerusalem, Israel
von
$1,31M
Wohnviertel Appartement nahalat benyamin
Tel-Aviv, Israel
von
$1,05M
Wohnviertel A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Tel-Aviv, Israel
von
$808,830
Wohnviertel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Aviv, Israel
von
$2,25M
Wohnviertel Appartement de standing avec vue incroyable
Jerusalem, Israel
von
$1,17M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Special investisseur
Aschkelon, Israel
von
$329,175
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Wohnviertel Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Wohnviertel Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Wohnviertel Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Wohnviertel Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Alle anzeigen Wohnviertel Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Wohnviertel Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Bat Yam, Israel
von
$906,015
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
In Bograshov Straße, in der Nähe des Dizengoff Center, in einem renovierten Gebäude, 4 Zimmer Duplex Penthouse von 100m2 mit 2 Bädern und einer Terrasse von 70 m2 Etage 4 : 3 Schlafzimmer mit einem Master, 2 Bäder 5. Stock: Wohnzimmer + Küche mit großer Terrasse von 70m2 mit SPLENDIDE Blick …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
von
$956,175
Ausgezeichnete 2-Zimmer-Wohnung, entworfen von einem Architekten, mit Parkplatz und Lagerung im hochbegehrten Four Florentine Projekt, zu einem attraktiven Preis. Ort: - 5 Minuten von Neve Tzedek - 5 Minuten von Rothschild Street und HaMasila Park - Flohmarkt und mehr. Eigenschaften: - Ger…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen