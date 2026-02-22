Wohnquartier Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux

  1. Realting.com
Ra’anana, Israel
$4,04M
3
ID: 33445
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

In einer ruhigen und Wohnstraße westlich von Raanana. Eckhaus von 8 Zimmern. Große Stücke. Vier Suiten auf dem Boden. Unsinn unter dem Boden brachte. insgesamt: 6 Badezimmer. 7 Toiletten. viele Wohnräume. Ein schöner Pool.

Standort auf der Karte

