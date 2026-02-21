  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier A ne pas manquer

Wohnquartier A ne pas manquer

Jerusalem, Israel
von
$752,400
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33859
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$909,150
Wohnviertel Appartement de 3 pieces quartier gordon
Tel-Aviv, Israel
von
$1,02M
Wohnviertel Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Tel-Aviv, Israel
von
$1,63M
Wohnviertel Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$4,67M
Wohnviertel Natanya volume lumiere et mer a pied
Netanja, Israel
von
$1,03M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer
Jerusalem, Israel
von
$752,400
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement dexception
Wohnviertel Appartement dexception
Wohnviertel Appartement dexception
Wohnviertel Appartement dexception
Wohnviertel Appartement dexception
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement dexception
Wohnviertel Appartement dexception
Jerusalem, Israel
von
$1,29M
Außergewöhnliche Wohnung in Mekor Haim, in der Nähe von Baka und Emek Refaim Das Hotel liegt am Fuße des Hamesila Parks, in einem neuen und gehobenen Boutique-Gebäude (mit eleganter Lobby, Shabbat Aufzug und Tiefgarage). Wohnung von 4 Zimmern von 93m2 plus Balkon von 9m2, wo jedes Detail so…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Tel-Aviv, Israel
von
$1,02M
* Charmante kleine 2 Zimmer * 40m2 mit mamad * Modernes und gepflegtes Gebäude * Tiefgarage * Strand schließen und Marina de Tel Aviv
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Wohnviertel Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Wohnviertel Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Wohnviertel Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Wohnviertel Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
Im Herzen des historischen Viertels von Ajami befindet sich dieses Penthouse in der obersten Etage eines Boutique-Gebäudes im Bauhaus-Stil. Es genießt eine gesuchte Lage, in der Nähe der Residenz des Botschafters von Frankreich und nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt. Die Wohnung entwic…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen