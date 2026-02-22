  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Bonne affaire

Wohnquartier Bonne affaire

Aschkelon, Israel
von
$501,600
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33689
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neve adarim Nachbarschaft 4 Zimmer im Neubau geräumig und hell sehr gutes Produkt für Investitionen oder Hapiotat

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bien agence
Aschkelon, Israel
von
$721,050
Wohnviertel Appartement de standing avec vue incroyable
Jerusalem, Israel
von
$1,17M
Wohnviertel Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Tel-Aviv, Israel
von
$1,47M
Wohnviertel Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Jerusalem, Israel
von
$1,98M
Wohnviertel Appartement a vendre haneviim jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,66M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$501,600
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Penthouse 5 pieces 210m2 17eme bayit vegan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,04M
Penthouse 5 Zimmer 167m2 mit 44m2 Terrasse, 17. Bayit Vegan Jerusalem Exklusiv, herrliche Penthouse befindet sich im 17. Stock eines neuen Gebäudes mit 3 Aufzügen, von denen 2 geräumig und hell sind, bietet es einen herrlichen Blick. Das Hotel liegt am Rande von Bet Veigan/Kyriat Yovel . Ide…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Wohnviertel Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Wohnviertel Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Wohnviertel Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Wohnviertel Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Wohnviertel Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Aschdod, Israel
von
$1,25M
Zum Verkauf – Wohnung 5 Zimmer verwandelt in 4 Zimmer in Marina d Dieses Apartment am Strand liegt in einer der begehrtesten Lagen der Stadt und bietet eine außergewöhnliche Wohnumgebung. Komplett geschmackvoll renoviert wurde es in 4 geräumigen Zimmern neu gestaltet. Es verfügt über einen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Wohnviertel Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Wohnviertel Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Wohnviertel Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Wohnviertel Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Wohnviertel Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,98M
UNIQUE JARDIN APPARTIN mit PRIVATE PISCINE UND PARKEN • 3 Stück • 2 Schlafzimmer • 1 Ankleidezimmer • 1 Badezimmer, 1 Toilette • Voll möbliert • 90 m2 + 100 m2 • Privater Garten mit Pool • Privatparkplatz Ort Habima / Boulevard Rothschild Preis: IL 9,500,000 Kontaktieren Sie uns für weite…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen