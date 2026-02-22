  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026

$4,734
5
ID: 33381
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

Ein Duplex-Gartengrund dachte wie ein Haus in der Stadt. 150 m2 Wohnfläche verteilt auf zwei Ebenen, mit einer echten Trennung zwischen Wohn- und Nachträumen. Das Wohnzimmer öffnet direkt auf einen privaten Garten von 100 m2, so dass Sie den Außenbereich täglich voll genießen können. Das Anwesen verfügt über 2 Badezimmer und 3 Toiletten, für eine flüssige und funktionale Organisation. Eine Wohnung, die Platz und Garten bietet, mit dem Geist eines Hauses.

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

