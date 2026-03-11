Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Naharija
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Naharija, Israel

wohnungen
7
10 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Naharija, Israel
Wohnung 4 zimmer
Naharija, Israel
Zimmer 4
Fläche 124 m²
Im Zentrum von Nahariya, in einer ruhigen und gesuchten Straße gelegen, Er hat viel zu einem…
$485,925
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Naharija, Israel
Wohnung 3 zimmer
Naharija, Israel
Zimmer 3
Fläche 70 m²
Apartment 3 Zimmer 70m2 im kleinen Gebäude von 3 Etagen in der Wohngegend in der Nähe von Ge…
$311,933
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Naharija, Israel
Wohnung 5 zimmer
Naharija, Israel
Zimmer 5
Fläche 200 m²
Großer Gartengrund Im neuen Stadtteil Shimon Peres entdecken Sie diese schönen 5 Zimmer auf …
$956,175
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnung 4 zimmer in Naharija, Israel
Wohnung 4 zimmer
Naharija, Israel
Zimmer 4
Fläche 104 m²
TOWER PREMIUM PROJEKT Apartments 4 und 5 Zimmer Lieferung geplant für Juni 2027 Von 1.880.00…
$589,380
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Naharija, Israel
Wohnung 3 zimmer
Naharija, Israel
Zimmer 3
Fläche 65 m²
3-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum in einem sehr gepflegten Gebäude, im 3. und letzten Stock, …
$312,873
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Naharija, Israel
Wohnung 4 zimmer
Naharija, Israel
Zimmer 4
Fläche 110 m²
Schöne 4-Zimmer-Wohnung, neu, hell und geräumig. Gebiet 110 m2, es umfasst Terrasse 14m2, ei…
$583,110
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Naharija, Israel
Wohnung 4 zimmer
Naharija, Israel
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Diese geräumige 4-Zimmer-Wohnung von ca. 120 m2 im neuen Stadtteil Shimon Peres von Nahariya…
$579,975
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Naharija, Israel
Wohnung 4 zimmer
Naharija, Israel
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Ferienwohnung 4 Zimmer rue Hertzl In sehr gutem Zustand, geräumig und hell Gutes Potenzial
$395,010
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Naharija, Israel
Wohnung 3 zimmer
Naharija, Israel
Zimmer 3
Fläche 75 m²
ANWENDUNG 3 ZIELE QUARTIEN EIN SARA PROCHE CANYON ET MER BEAU POTENTIEL
$376,200
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Naharija, Israel
Doppelhaus 5 zimmer
Naharija, Israel
Zimmer 5
Fläche 125 m²
In einem kleinen Gebäude auf der Hertzl Straße im beliebten Stadtteil Ein Sara in Nahariya D…
$564,300
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen