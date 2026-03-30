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Wohnimmobilien in Unterbezirk Kinneret, Israel

1 immobilienobjekt total found
Villa 7 zimmer in Tiberias, Israel
Villa 7 zimmer
Tiberias, Israel
Zimmer 7
Fläche 250 m²
Details zum Objekt: In Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk) befindet sich diese einzigartige Z…
$11,21M
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