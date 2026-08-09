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Duplexes in Jerusalem, Israel

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Doppelhaus 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Doppelhaus 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 107 m²
In der Nähe von Beit Vegan, im Herzen von Ramat Charet. Sehr selten und einzigartig auf dem…
$1,50M
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Doppelhaus 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Doppelhaus 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 112 m²
Zentrale und ruhige Lage mit Blick auf die Promenade Helles 4-Zimmer-Duplex in der Nähe von …
$1,09M
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