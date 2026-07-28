Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hof HaSharon Regional Council
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Hof HaSharon Regional Council, Israel

;
1 immobilienobjekt total found
Penthouse 6 zimmer in Unterbezirk Tel Aviv, Israel
Penthouse 6 zimmer
Unterbezirk Tel Aviv, Israel
Zimmer 6
Fläche 175 m²
Bezug: HR 141 Bezirk: Gllil Yam, nahe am Meer Prächtiges Penthouse neun Kablan 6 Zimmer mit …
$4,59M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Hof HaSharon Regional Council, Israel

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen