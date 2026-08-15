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Wohnimmobilien in Herzliya, Israel

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26 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Herzliya, Israel
Wohnung 2 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 2
Fläche 42 m²
Bezugsnummer NHR 102-2 Es ist ein neues, 6-stöckiges Bauhaus-Gebäude mit schöner Lobby und T…
$963,300
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Wohnung 5 zimmer in Herzliya, Israel
Wohnung 5 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 5
Fläche 150 m²
Bezugsnummer NHR 105-4 Hervorragende 5-Zimmer-Wohnung in Herzliya Dies ist ein neunstöckiges…
$1,51M
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Wohnung 4 zimmer in Herzlia, Israel
Wohnung 4 zimmer
Herzlia, Israel
Zimmer 4
Fläche 85 m²
4-Zimmer-Wohnung in der Nähe der Reichman Universität. Miklat im Gebäude. Das Hotel liegt in…
$943,020
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 2 zimmer in Herzliya, Israel
Wohnung 2 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 2
Fläche 45 m²
Bezug: HR 139 Herzliya Auf der Marina, außergewöhnliche Lage 2 Zimmer von 45 m2 + Balkon Sch…
$1,05M
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Wohnung 2 zimmer in Herzliya, Israel
Wohnung 2 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Bezug: HR 133 Bezirk: Herzliya Pituah, 1. Meereslinie 2 Stück Fläche von 58 m2 Mit Blick auf…
$1,35M
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Villa 7 zimmer in Herzliya, Israel
Villa 7 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 7
Fläche 247 m²
Haus von 247 m2 auf 2 Ebenen. auf einem Grundstück von 424 m2 A wiederherstellen .great Pote…
$2,26M
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TekceTekce
Villa 10 zimmer in Herzliya, Israel
Villa 10 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 10
Fläche 1 082 m²
Die Zamenhof Residence ist ein außergewöhnliches Anwesen, das Privatsphäre, Luxus und Komfor…
$15,74M
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Villa 5 zimmer in Herzliya, Israel
Villa 5 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 5
Fläche 330 m²
Diese neue Villa befindet sich in einer der renommiertesten Viertel Israels, nur 400 m von d…
$7,20M
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Doppelhaus 4 zimmer in Herzliya, Israel
Doppelhaus 4 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 4
Fläche 136 m²
prächtige Duplex zwischen Bazel und Strand Mestistim ( namal tel aviv ) 4,5 Zimmer 100 m2 Wo…
$2,21M
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Wohnung 1 zimmer in Herzliya, Israel
Wohnung 1 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 1
Fläche 1 250 m²
Bezug: HR 134 Bezirk: Herzlia Pituah Gute Gelegenheit, nicht zu verpassen! Großes Grundstück…
$9,06M
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Villa 7 zimmer in Herzliya, Israel
Villa 7 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 7
Fläche 247 m²
Haus von 247 m2 auf 2 Ebenen. auf einem Grundstück von 424 m2 Um zu renovieren. großes Poten…
$2,01M
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Doppelhaus 4 zimmer in Herzliya, Israel
Doppelhaus 4 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 4
Fläche 122 m²
Schönes Duplex zwischen Dizengoff und dem Meer. 93 m2 Wohnfläche + Balkon + Terrasse im 5/6.…
$2,02M
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Wohnung 5 zimmer in Herzliya, Israel
Wohnung 5 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 5
Fläche 118 m²
Schöne 5-Zimmer-Wohnung im Zentrum von Herzliya. In der Nähe aller Annehmlichkeiten. Das Apa…
$1,35M
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Wohnung 3 zimmer in Herzliya, Israel
Wohnung 3 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 3
Fläche 81 m²
MAGNIFICENT 3 ROOMS UNDER BAUGEWERBE IN DER POPULAR NEIGHBORHOOD of BASEL TEL AVIV. HIGH STA…
$1,63M
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Wohnung 4 zimmer in Herzliya, Israel
Wohnung 4 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 4
Fläche 90 m²
Bezug: HR 104 Bezirk: Herzliya Pituah an der Frontlinie des Meeres in einer schönen Residenz…
$2,54M
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Wohnung 3 zimmer in Herzliya, Israel
Wohnung 3 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 3
Fläche 85 m²
In einem neuen Gebäude, sehr schöne Wohnung mit einer Fläche von 85m2 Bestehend aus 3 Zimmer…
$1,69M
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Villa 6 zimmer in Herzliya, Israel
Villa 6 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 6
Fläche 400 m²
Referenz: HR 128 Bezirk Hertzelia Pitouah Schöne moderne Villa In einer ruhigen Straße 400 m…
$7,27M
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Wohnung 2 zimmer in Herzliya, Israel
Wohnung 2 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 2
Fläche 99 m²
Dieses außergewöhnliche Apartment am Strand liegt in Herzliya Pituach, nur 200 m vom Strand …
$2,53M
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Villa in Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 430 m²
Plot of land with an old, existing home around 2 minutes from the sea to build a new dream h…
$3,05M
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Villa in Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 440 m²
Atemberaubende neue Villa zum Verkauf in Herzliya Pituach - auf der Westseite der Stadt gele…
Preis auf Anfrage
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Villa in Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 200 m²
Das kleine Paris, ein Cocktail aus Kunst, Kultur und Kulinarik, Die Kirsche von Tel Aviv – g…
Preis auf Anfrage
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Villa in Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 673 m²
Gorgeous house with amazing seaview in Herzliya Pituach for sale. The house was renovated in…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Herzliya, Israel
Wohnung 1 Schlafzimmer
Herzliya, Israel
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Ideal investment for enjoying and renting- a gorgeous apartment for sale at the Herzliya Mar…
$1,78M
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Villa in Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 820 m²
Die schönste Villa zum Verkauf in Israel befindet sich in der Elite und exklusiven Nachbarsc…
Preis auf Anfrage
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Villa in Herzliya, Israel
Villa
Herzliya, Israel
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 550 m²
Eine prächtige Villa mit Pool, Wasserfällen und riesigen Decken - in bester Lage - das berüc…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Herzlia, Israel
Wohnung 2 Schlafzimmer
Herzlia, Israel
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
2 buildings undergoing construction in the most desired neighborhood in Herzliya, if not the…
$987,447
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