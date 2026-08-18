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Duplexes in Herzliya, Israel

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Doppelhaus 4 zimmer in Herzliya, Israel
Doppelhaus 4 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 4
Fläche 136 m²
prächtige Duplex zwischen Bazel und Strand Mestistim ( namal tel aviv ) 4,5 Zimmer 100 m2 Wo…
$2,21M
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Doppelhaus 4 zimmer in Herzliya, Israel
Doppelhaus 4 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 4
Fläche 122 m²
Schönes Duplex zwischen Dizengoff und dem Meer. 93 m2 Wohnfläche + Balkon + Terrasse im 5/6.…
$2,02M
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