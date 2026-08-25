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Wohnimmobilien in Unterbezirk haScharon, Israel

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Netanja
116
Emek Hefer Regional Council
20
163 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Netanja, Israel
UP UP
Wohnung 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 11/16
4 Schlafzimmer Apt, im 11. Stock eines 16-stöckigen neuen Gebäudes, in einem neuen Projekt.B…
$940 000
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Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 119 m²
Verkaufen – Duplex Penthouse 5 Zimmer mit Panoramaterrasse und Pool Ausgezeichnete Penthous…
$2,24M
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Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 116 m²
Smilansky Project — Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer W…
$1,22M
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 130 m²
Wohnung zu verkaufen in Netanya! In Nof Hataylet, Bezirk Nat600, Wohnung von 130 m2, sehr ge…
$1,44M
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Villa 5 zimmer in Kadima, Israel
Villa 5 zimmer
Kadima, Israel
Zimmer 5
Fläche 240 m²
Außergewöhnliche Residenzen in Kadima Privater Komplex von 16 Hütten von sehr hohem Stand …
$2,27M
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Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 148 m²
Live Excellence in Netanya! Mordecai Khayat lädt Sie gerne ein, unser außergewöhnliches Woh…
$1,82M
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TekceTekce
Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 148 m²
Live Excellence in Netanya! Mordecai Khayat lädt Sie gerne ein, unser außergewöhnliches Woh…
$2,47M
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Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 130 m²
Sun Garden Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer …
$1,19M
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Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 125 m²
Projekt Zangville - Netanya Neues Vorverkaufsprogramm im Herzen der Innenstadt Mordecai Kh…
$1,04M
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Wohnung 4 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 106 m²
Wohnung zum Verkauf in Netanya, im Park Hayam Bezirk, in der Nähe des Zentrums und nur wenig…
$965 260
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Penthouse 6 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 6 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 6
Fläche 186 m²
Dream Penthouse zum Verkauf in Netanya, mit Blick auf Ir Yamim und das Naturschutzgebiet, mi…
$2,30M
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Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 125 m²
Projekt Zangville — Netanya Neues Vorverkaufsprogramm im Herzen der Innenstadt Mordecai Kh…
$1,06M
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Wohnung 7 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 7 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 7
Fläche 260 m²
Bezug: NT 217 Am Meer Schönes Duplex Penthouse 7 Stück 260 m2 + 150 m2 Terrasse mit Meerblic…
$3,34M
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Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 137 m²
Projekt Zangville — Netanya Neues Vorverkaufsprogramm im Herzen der Innenstadt Mordecai Kh…
$1,33M
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Penthouse 5 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 187 m²
Im Herzen der Stadt, genießen Sie eine erstklassige Lage am Fuße von Kikar, entdecken Sie di…
$3,14M
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Villa 5 zimmer in Kadima, Israel
Villa 5 zimmer
Kadima, Israel
Zimmer 5
Fläche 240 m²
Ferienwohnungen in Kadima Privater Komplex von 16 Hütten von sehr hohem Stand Im Herzen vo…
$2,34M
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Penthouse 6 zimmer in Netanja, Israel
Penthouse 6 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 6
Fläche 158 m²
Smilansky Project — Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer W…
$2,30M
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Wohnung 4 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 113 m²
Wohnung zum Verkauf in der Innenstadt von Netanya, in der Nähe von Shuk, Mall und zentraler …
$817 966
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Villa 5 zimmer in Kadima, Israel
Villa 5 zimmer
Kadima, Israel
Zimmer 5
Fläche 240 m²
Außergewöhnliche Residenzen in Kadima Privater Komplex von 16 Hütten von sehr hohem Stand …
$2,34M
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Wohnung 5 zimmer in Tel Mond, Israel
Wohnung 5 zimmer
Tel Mond, Israel
Zimmer 5
Fläche 147 m²
Sitzen in Tel mond's moschav. Pastoral. 10 Minuten von Natanya. Große Wohnung von 147 m2 mit…
$1,30M
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Wohnung 4 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 105 m²
Projekt Zangville - Netanya Neues Vorverkaufsprogramm im Herzen der Innenstadt Mordecai Kh…
$985 300
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Wohnung 5 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Wohnung 5 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 5
Fläche 128 m²
Momento Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Woh…
$1,69M
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Wohnung 3 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 3 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 3
Fläche 90 m²
Schöne Wohnung zum Verkauf in der Innenstadt von Netanya in der Nähe von Shuk, Mall und zent…
$734 800
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Wohnung 3 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 3 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 3
Fläche 72 m²
Kleine 3-Zimmer-Wohnung im 6. Stock, sehr hell. Renoviert vor 2 Jahren. 1/4 Stunden zu Fuß v…
$577 607
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Wohnung 4 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 114 m²
Smilansky Project — Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer W…
$1,32M
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Villa 5 zimmer in Kadima, Israel
Villa 5 zimmer
Kadima, Israel
Zimmer 5
Fläche 235 m²
Außergewöhnliche Residenzen in Kadima Privater Komplex von 16 Hütten von sehr hohem Stand …
$1,90M
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Wohnung 5 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 5 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 5
Fläche 148 m²
Live Excellence in Netanya! Mardochee Khayat lädt Sie gerne ein, unser außergewöhnliches Wo…
$2,28M
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Villa 5 zimmer in Kadima, Israel
Villa 5 zimmer
Kadima, Israel
Zimmer 5
Fläche 240 m²
Ferienwohnungen in Kadima Privater Komplex von 16 Hütten von sehr hohem Stand Im Herzen vo…
$2,10M
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Wohnung 1 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 1 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 1
Fläche 30 m²
Für unabhängige oder Investition !!! Im Herzen von Natanya / Smilansky Street - Büro 30 m2, …
$133 600
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Wohnung 5 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Wohnung 5 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 5
Fläche 144 m²
Momento Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Woh…
$2,03M
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