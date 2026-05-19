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Neubauwohnungen in Givatayim, Israel

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Givatayim, Israel
von
$2,58M
Außergewöhnliche Wohnung am Eingang von Tel Aviv. Luxus-Gebäude mit atemberaubendem Blick auf das Meer. Hochgeschoss mit 3 privaten Parkplätzen + Keller. Seltenes und arbeitloses Produkt. Sportraum im sehr geräumigen Kondominium
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