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Duplexes in Bezirk Jerusalem, Israel

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4 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 2 zimmer in Jerusalem, Israel
Doppelhaus 2 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 2
Fläche 38 m²
Innenstadt, in einem ruhigen und malerischen kleinen Ende, Wohnung 2 Zimmer Duplex,38 m2, Wo…
$591,500
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Doppelhaus 2 zimmer in Jerusalem, Israel
Doppelhaus 2 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 2
Fläche 38 m²
Innenstadt, in einem ruhigen und malerischen kleinen Ende, Wohnung 2 Zimmer Duplex,38 m2, Wo…
$524,825
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Doppelhaus 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Doppelhaus 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 107 m²
In der Nähe von Beit Vegan, im Herzen von Ramat Charet. Sehr selten und einzigartig auf dem…
$1,52M
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Doppelhaus 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Doppelhaus 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 112 m²
Zentrale und ruhige Lage mit Blick auf die Promenade Helles 4-Zimmer-Duplex in der Nähe von …
$1,09M
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