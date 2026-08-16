Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bezirk Jerusalem
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Cottages in Bezirk Jerusalem, Israel

;
Jerusalem
3
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Ferienhaus 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 165 m²
Magnificent einstöckiges 5-Zimmer-Doppelhaus wie neu! Privater Eingang von der Straße, 4 Ori…
$2,10M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Ferienhaus 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 220 m²
Im Herzen von Bait Vegan, sehr schönes Ferienhaus 220 m2 bewohnbar mit 120 m2 Terrasse + 120…
$2,55M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 6 zimmer in Jerusalem, Israel
Ferienhaus 6 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 6
Fläche 240 m²
Das betreffende Anwesen ist ein gepflegtes Doppelhaus auf einer ruhigen und privaten Straße …
$3,30M
Eine Anfrage stellen
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Ferienhaus 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Ferienhaus 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 140 m²
Zu verkaufen – Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Charmantes Familienhaus mit Garten und N…
$1,86M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 6 zimmer in Jerusalem, Israel
Ferienhaus 6 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 6
Fläche 200 m²
Cremieux 18 – Ferienhaus 200 m2 auf 4 Ebenen 190 m2 Garten Komplex von 4 Hütten mit Privatpa…
$7,44M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bezirk Jerusalem, Israel

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen