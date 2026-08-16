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Villen in Bet Schemesch, Israel

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Villa 5 zimmer in Bet Schemesch, Israel
Villa 5 zimmer
Bet Schemesch, Israel
Zimmer 5
Fläche 124 m²
Neues Projekt in Ramat Bet Shemesh zwischen Jerusalem und dem Zentrum des Landes. Dieses lux…
$1,69M
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