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Wohnimmobilien in Bet Schemesch, Israel

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4 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Bet Schemesch, Israel
Wohnung 4 zimmer
Bet Schemesch, Israel
Zimmer 4
Neues Projekt in Ramat Bet Shemesh zwischen Jerusalem und dem Zentrum des Landes. Dieses lux…
$878,800
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Wohnung 3 zimmer in Bet Schemesch, Israel
Wohnung 3 zimmer
Bet Schemesch, Israel
Zimmer 3
Fläche 83 m²
Neues Projekt in Ramat Bet Shemesh zwischen Jerusalem und dem Zentrum des Landes. Dieses lux…
$743,600
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Villa 5 zimmer in Bet Schemesch, Israel
Villa 5 zimmer
Bet Schemesch, Israel
Zimmer 5
Fläche 124 m²
Neues Projekt in Ramat Bet Shemesh zwischen Jerusalem und dem Zentrum des Landes. Dieses lux…
$1,69M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 5 zimmer in Bet Schemesch, Israel
Wohnung 5 zimmer
Bet Schemesch, Israel
Zimmer 5
Fläche 123 m²
Neues Projekt über Ramat Bet Shemesh zwischen Jerusalem und dem Zentrum des Landes. Dieses l…
$1,01M
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