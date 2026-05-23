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Penthäuser am Meer in Bat Yam, Israel

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Penthouse 6 zimmer in Bat Yam, Israel
Penthouse 6 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Stockwerk 20/20
Penthouse mit Panoramablick auf das Meer in Bat YamAnschrift: Ehud Manor str., 32, Bat-Yam N…
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