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Wohnungen am Meer in Bat Yam, Israel

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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 3 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 10/48
Stilvolle 3-Zimmer-Wohnung mit Meerblick im neuen Projekt „Park HaYam“ in Bat YamEine modern…
$1,000,000
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Wohnung 5 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 5 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 20/28
Verkauf in Bat Yam | New Park Ha-Yam DistrictWir bieten zum Verkauf eine geräumige Wohnung i…
$1,30M
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Wohnung 3 zimmer in Bat Yam, Israel
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Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 18/24
Luxus-Wohnung mit Meerblick in Bat Yam! Neuer Bezirk: Park a-YamGeräumige 3-Zimmer-Wohnung m…
$950,000
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