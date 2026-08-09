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Gewerbeimmobilien in Komitat Zala, Ungarn

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Keszthelyi jaras
5
Heviz
5
6 immobilienobjekte total found
Hotel in Heviz, Ungarn
Hotel
Heviz, Ungarn
Etagenzahl 3
Zu verkaufen ist ein voll ausgestattetes Hotel in der Ortschaft Heviz, bekannt für seinen ei…
$3,01M
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Hotel 435 m² in Heviz, Ungarn
Hotel 435 m²
Heviz, Ungarn
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 435 m²
Etagenzahl 3
Immobilien für Leben und Arbeit.Mini-Hotel im Thermalbad Heviz!Eine Villa steht zum Verkauf,…
$494,193
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Restaurant, Café 550 m² in Heviz, Ungarn
Restaurant, Café 550 m²
Heviz, Ungarn
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 550 m²
Etagenzahl 3
In Hévíz, nur 10 Gehminuten vom berühmten Thermalsee entfernt, wird ein dreistöckiges Haus m…
$464,764
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TekceTekce
Gewerbefläche 1 800 m² in Nagylengyel, Ungarn
Gewerbefläche 1 800 m²
Nagylengyel, Ungarn
Fläche 1 800 m²
Für Unternehmer, die ihr Holzverarbeitungsgeschäft aufgrund der wirtschaftlichen oder politi…
$846,750
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Hotel 520 m² in Heviz, Ungarn
Hotel 520 m²
Heviz, Ungarn
Zimmer 11
Fläche 520 m²
Etagenzahl 4
Auf einer der beliebtesten Straßen des Resort-Stadt Heviz, nur 10 Gehminuten vom berühmten T…
$1,34M
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Restaurant, Café 160 m² in Heviz, Ungarn
Restaurant, Café 160 m²
Heviz, Ungarn
Fläche 160 m²
Immobilien für Leben und Arbeit!  In dem weltberühmten Ferienort H & eacute; v í z, auf dem …
$359,355
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Eigenschaftstypen in Komitat Zala

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