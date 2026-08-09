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Hotels in Komitat Zala, Ungarn

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Keszthelyi jaras
3
Heviz
3
3 immobilienobjekte total found
Hotel in Heviz, Ungarn
Hotel
Heviz, Ungarn
Etagenzahl 3
Zu verkaufen ist ein voll ausgestattetes Hotel in der Ortschaft Heviz, bekannt für seinen ei…
$3,01M
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Hotel 435 m² in Heviz, Ungarn
Hotel 435 m²
Heviz, Ungarn
Zimmer 10
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 435 m²
Etagenzahl 3
Immobilien für Leben und Arbeit.Mini-Hotel im Thermalbad Heviz!Eine Villa steht zum Verkauf,…
$494,193
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Hotel 520 m² in Heviz, Ungarn
Hotel 520 m²
Heviz, Ungarn
Zimmer 11
Fläche 520 m²
Etagenzahl 4
Auf einer der beliebtesten Straßen des Resort-Stadt Heviz, nur 10 Gehminuten vom berühmten T…
$1,34M
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