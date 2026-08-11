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Wohnimmobilien in Komitat Vas, Ungarn

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1 immobilienobjekt total found
Villa 3 zimmer in Tanakajd, Ungarn
Villa 3 zimmer
Tanakajd, Ungarn
Zimmer 3
Fläche 90 m²
Etagenzahl 3
Beschreibung des Objekts Wir bieten zum Verkauf eine einzigartige ehemalige Mühle, gebaut 18…
$292,667
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