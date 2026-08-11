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Villen in Kreis Sankt Andrä, Ungarn

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2 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Pomaz, Ungarn
Villa 6 zimmer
Pomaz, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 243 m²
In einer der ruhigsten Gegenden von 2013 bietet Pomaz ein modernes, freistehendes Wohnhaus m…
$599,721
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Villa 5 zimmer in Pomaz, Ungarn
Villa 5 zimmer
Pomaz, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Etagenzahl 2
$687,231
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Immobilienangaben in Kreis Sankt Andrä, Ungarn

mit Garage
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Günstige
Luxuriös
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