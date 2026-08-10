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Häuser in Komitat Pest, Ungarn

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9 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Tschemer, Ungarn
Haus 5 zimmer
Tschemer, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Luxury Family Home with Panoramic View in Csömör – Move-in Ready For sale in the peaceful…
$856,697
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Herrenhaus 6 zimmer in Schaumar, Ungarn
Herrenhaus 6 zimmer
Schaumar, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 420 m²
Etagenzahl 2
An der Grenze von Budapest in Shoymar, das Haus des Baus im Jahr 2018, 430 m2, 2 Stockwerke …
$1,40M
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Haus 5 zimmer in Rautzenmarkt, Ungarn
Haus 5 zimmer
Rautzenmarkt, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
In einer der exklusivsten und landschaftlich schönsten Lagen von Ráckeve, am Ende der Balabá…
$1,17M
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Rautzenmarkt, Ungarn
Haus
Rautzenmarkt, Ungarn
In einer der exklusivsten und natürlich fesselndsten Orte von Ráckeve, an der Spitze der Ins…
$1,24M
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 6 zimmer in Pomaz, Ungarn
Villa 6 zimmer
Pomaz, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 243 m²
In einer der ruhigsten Gegenden von 2013 bietet Pomaz ein modernes, freistehendes Wohnhaus m…
$599,721
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Haus in Tschemer, Ungarn
Haus
Tschemer, Ungarn
Zu verkaufen in der ruhigen, südwestlichen Gegend von Csömör Középhegy, bietet dieses modern…
$922,053
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Villa 5 zimmer in Pomaz, Ungarn
Villa 5 zimmer
Pomaz, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Etagenzahl 2
$687,231
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Villa 5 zimmer in Harast, Ungarn
Villa 5 zimmer
Harast, Ungarn
Zimmer 5
Fläche 260 m²
Ein 260 m2, 5-Zimmer-Haus steht zum Verkauf in 2330 Dunaharaszti (deutsch: Harrast - eine St…
$423,375
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Villa 4 zimmer in Schambeck, Ungarn
Villa 4 zimmer
Schambeck, Ungarn
Zimmer 4
Fläche 172 m²
Etagenzahl 3
Das Anwesen befindet sich in Zsámbék, in einer ruhigen, grünen Gegend, in der Nähe der umlie…
$263,304
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Immobilienangaben in Komitat Pest, Ungarn

mit Garage
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