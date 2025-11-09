Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Terrasse in Komitat Pest, Ungarn

Haus 5 zimmer in Tschemer, Ungarn
Haus 5 zimmer
Tschemer, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Luxury Family Home with Panoramic View in Csömör – Move-in Ready For sale in the peaceful…
$856,697
Herrenhaus 6 zimmer in Schaumar, Ungarn
Herrenhaus 6 zimmer
Schaumar, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 420 m²
Etagenzahl 2
An der Grenze von Budapest in Shoymar, das Haus des Baus im Jahr 2018, 430 m2, 2 Stockwerke …
$1,40M
