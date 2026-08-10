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Penthäuser in Ungarn

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Penthouse 5 zimmer in Budapest, Ungarn
Penthouse 5 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Stockwerk 9/9
Diese Penthouse-Wohnung befindet sich in perfekter Lage im 9. Stock der Residenzen, einem ze…
$3,11M
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Penthouse 4 zimmer in Budapest, Ungarn
Penthouse 4 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 4
Fläche 114 m²
Etagenzahl 2
Im renommierten historischen Stadtteil Palotanegyed (1081 Budapest) wird ein exklusives Apar…
$692,450
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Penthouse 4 zimmer in Budapest, Ungarn
Penthouse 4 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 4
Fläche 109 m²
🏠 Beschreibung des Gegenstands In einer Wohnanlage im 10. Bezirk von Budapest (Kőbánya) werd…
$464,091
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TekceTekce
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Immobilienangaben in Ungarn

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