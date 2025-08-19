Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Penthousewohnung mit Garten kaufen in Ungarn

1 immobilienobjekt total found
Penthouse 5 zimmer in Budapest, Ungarn
Penthouse 5 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Stockwerk 9/9
Diese Penthouse-Wohnung befindet sich in perfekter Lage im 9. Stock der Residenzen, einem ze…
$3,11M
