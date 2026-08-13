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Häuser mit Terrasse in Lenti jaras, Ungarn

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1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Nempthy, Ungarn
Haus 4 zimmer
Nempthy, Ungarn
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf ein einzigartiges Anwesen mit einem ewigen Panorama auf den Hügeln von Lenti-heg…
$367,683
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Immobilienangaben in Lenti jaras, Ungarn

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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