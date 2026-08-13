Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ungarn
  3. Lenti jaras
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Lenti jaras, Ungarn

;
1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Nempthy, Ungarn
Haus 4 zimmer
Nempthy, Ungarn
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf ein einzigartiges Anwesen mit einem ewigen Panorama auf den Hügeln von Lenti-heg…
$367,683
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Lenti jaras, Ungarn

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen