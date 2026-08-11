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Wohnimmobilien in Godollo Regional Unit, Ungarn

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Haus in Tschemer, Ungarn
Haus
Tschemer, Ungarn
Zu verkaufen in der ruhigen, südwestlichen Gegend von Csömör Középhegy, bietet dieses modern…
$922,053
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International real estate agency Habita
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Haus 5 zimmer in Tschemer, Ungarn
Haus 5 zimmer
Tschemer, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Luxury Family Home with Panoramic View in Csömör – Move-in Ready For sale in the peaceful…
$856,697
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Immobilienangaben in Godollo Regional Unit, Ungarn

mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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