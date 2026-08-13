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Gewerbeimmobilien in Debreceni jaras, Ungarn

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Income-Producing Hospitality Property with 12 Guest Rooms, Restaurant & Private Residence in Debrecen in Debreceni jaras, Ungarn
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Income-Producing Hospitality Property with 12 Guest Rooms, Restaurant & Private Residence in Debrecen
Debreceni jaras, Ungarn
Zimmer 2
Fläche 892 m²
Etagenzahl 3
EIGENTUM FÜR DIE EINKOMMENPRODUKTION VON HOSPITALITÄT UND UNTERNEHMENSINVESTITIONEN IN DEBRE…
$1,56M
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