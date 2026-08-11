Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ungarn
  3. Csornai jaras
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Csornai jaras, Ungarn

;
1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Farad, Ungarn
Villa 4 zimmer
Farad, Ungarn
Zimmer 4
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
In dem kleinen Dorf Farád, nur 3 Fahrminuten von Csorna und ca. 35 Minuten von Győr entfernt…
$225,670
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Csornai jaras, Ungarn

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen