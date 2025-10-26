Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Bay Islands
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium

Eigentumswohnungen in Bay Islands, Honduras

Roatan
88
Coxen Hole
12
Jose Santos Guardiola
6
94 immobilienobjekte total found
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Etagenzahl 1
Experience island living at its best with this 2-bedroom, 2-bath condo for sale in Kai Linda…
$349,000
Condo in Coxen Hole, Honduras
Condo
Coxen Hole, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 2
Exceptional Value in Roatan1! This remodeled 3-bedroom, 3-bathroom villa offers an incredibl…
$279,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 819 m²
Etagenzahl 1
Luxury Oceanfront Condo 3306 at The Kimpton Grand Roatan Experience refined Caribbean liv…
$550,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 1
Watercolors Bldg D 1st Floor Beachfront Condo D1, West Bay. Im Gegensatz zu allem, was auf …
$825,000
Condo in Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Etagenzahl 1
Absolut wunderschön, renovierte Wohnung in einer absolut, wunderschönen Umgebung in der Wach…
$375,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 186 m²
Etagenzahl 3
Ocean One - Villa 7 bietet einen luxuriösen 3-Zimmer-, 4-Badezimmer-Retreat in einer der beg…
$599,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Etagenzahl 1
Besitzen Sie ein Stück West Bay Beach Paradies mit Condo 804 im Infinity Bay Resort! Dieses…
$315,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 058 m²
Etagenzahl 1
Eigene ein Stück Paradies in Infinity Bay, West Bay - Roatan, Honduras. Dies ist Ihre selte…
$249,000
Condo in Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Etagenzahl 1
ENJOY der 180 Grad PICTURESQUE VIEWS von Ihrem Schlafzimmer, private Pool & Wohnfläche der K…
$419,000
Condo in West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Etagenzahl 1
Einführung in Roatan Gardens, eine spannende neue Wohnungsentwicklung in West End. Roatan Ga…
$175,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Etagenzahl 1
Verpassen Sie nicht Ihre Chance, die letzte verfügbare Einheit in dieser gesuchten Entwicklu…
$425,000
Condo in Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Etagenzahl 1
Entdecken The Wave, ein premier condo im charmanten Blue Bahia Resort, jetzt für den Besitz …
$250,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Etagenzahl 1
Infinity Bay Beach Resort ist ein Top-Destination auf der Paradiesinsel Roatan, entlang der …
$369,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
STUNKTION GROUND FLOOR CONDO - DIRECT POOL ACCESS AT INFINITY BAY RESORT COMPLETELY RENOVAT…
$349,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
Etagenzahl 1
Welcome to Meridian Condo 5B—an exceptional 3-bedroom, 3-bath beachfront residence in one of…
$699,000
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 289 m²
Etagenzahl 2
Refined Island Living in Lawson Rock!! Experience the ultimate in beachside luxury with An…
$679,000
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Etagenzahl 1
Condo D3 at Ludy's Village offers smart, stylish island living in a compact, functional layo…
$199,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Etagenzahl 1
Wasserfarben Phase 2: Village Eigentumswohnung B2 2. Stock East Building. Das Watercolors B…
$520,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Etagenzahl 1
Wasserfarben Phase 2: Village Eigentumswohnungen D1 1. Stock East Building Das Watercolors …
$495,000
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 440 m²
Etagenzahl 2
Das Leben der Insel in seinem Feinsten! 8 Schlafzimmer, 8 Badezimmer 4 plex mit 2 Bett 2 Bad…
$680,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Etagenzahl 1
Diese 2-Zimmer-Wohnung mit 2 Schlafzimmern bietet direkten Meerblick und ein komfortables Wo…
$449,000
Condo in Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 248 m²
Etagenzahl 1
Eigentum 2C ist geräumiger karibischer Luxus in der exklusiven gated Gemeinschaft der Marina…
$399,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Wasserfarben Phase 2: Village Condominium #B1 1. Stock East Building. Das Watercolors Beach…
$485,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 1
Erleben Sie den Inbegriff des Luxus in SeaSalt Residences, wo sich jeder Tag wie ein Urlaub …
$1,19M
Condo in Sandy Bay, Honduras
Condo
Sandy Bay, Honduras
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
Etagenzahl 1
Entdecken Sie Ihr Traumhaus in diesem wunderschön geräumigen 3-Schlafzimmer, 3,5-Badezimmer-…
$699,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Wasserfarben Phase 2: Village Eigentumswohnung C1 1. Stock East Building. Das Watercolors B…
$485,000
Condo in West End, Honduras
Condo
West End, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Etagenzahl 1
Einführung in Roatan Gardens, eine spannende neue Wohnungsentwicklung in West End. Roatan Ga…
$170,000
Condo in Jose Santos Guardiola, Honduras
Condo
Jose Santos Guardiola, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Etagenzahl 1
Willkommen in Ihrem Marina Condo in Papageien Plantage! Diese atemberaubende Zwei-Zimmer-Woh…
$425,000
Condo in West Bay, Honduras
Condo
West Bay, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Etagenzahl 1
Aquarell Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D6, West Bay. Egal, ob Sie nach einer Flucht ins…
$875,000
Condo in Roatan, Honduras
Condo
Roatan, Honduras
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 15 574 m²
Etagenzahl 1
Aluna Condos sind angekommen, und diese exklusive Erdgeschossresidenz mit erweitertem Pool u…
$599,000
Immobilienangaben in Bay Islands, Honduras

